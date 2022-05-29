Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı özellikleri için 3 şart

Sosyolog yazar Emre Kongar yazısında belirttiği cumhurbaşkanı adayı özelliklerini yazmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak özellikleri destekleyerek açıkladığını aktardı.

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Sosyolog yazar Emre Kongar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanında aradığı özellikleri aktardı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının devleti tanıması, iktisatı bilmesi ve egosunu yenmesi gerektiğini kaydetti. “Cumhurbaşkanı, egosunu yenmiş olmalı” olmalı diyen Kılıçdaroğlu, "Yetkilerini devretmeye hazır olmalı” dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, bugünkü "Kılıçdaroğlu ne dedi? - 3"başlıklı yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği cumhurbaşkanı adayının özelliklerini yazdı.

Kongar, iki gündür üst üste yayımladığı "Benim Cumhurbaşkanı Adayım"başlıklı yazılarında bir liderden beklenen özellikleri anlatmıştı. Kongar, Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak "Ben sade bir vatandaş olarak bütün önerilerinize yürekten katılıyorum..." dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayıyla ilgili söylediklerini şöyle aktardı:

“Her sağduyulu vatandaş bu beklentilere katılır, katılmalıdır” diyerek devam etti:

“Çalmayacak, yolsuzluk yapmayacak...

Yalan söylemeyecek...

İnsanlara hakaret etmeyecek...

Ayrımcılık yapmayacak...

En önemlisi de adil olacak” dedi.

Bu girişten sonra devam eden sohbetimizde ilk olarak üç nokta üzerinde durdu:

1) “Adalet en önemli sorun. Cumhurbaşkanı mutlaka adil olmalı” dedi.

2) “Meslek, uzmanlık önemli. Cumhurbaşkanı devleti tanımalı, iktisat bilmeli” dedi.

3) “Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı tanımı da sizinkilerle uyuşuyor” dedi.

Konuşma sırasında en çok vurguladığı husus bir kişilik özelliğine ilişkin olduğu için beni biraz şaşırttı.

“Cumhurbaşkanı, egosunu yenmiş olmalı” dedi.

Bu söylemiyle, sadece kibirli ve kendini beğenmiş olmamayı değil, aynı zamanda egoist (bencil) olmamayı ve ceberut cumhurbaşkanlığı yetkilerinden vazgeçmeyi de kastediyordu:

“Yetkilerini devretmeye hazır olmalı” dedi.