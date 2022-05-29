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Ukrayna: Savaşın başından bu yana 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna: Savaşın başından bu yana 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü

UKRAYNA Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü” denildi.

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Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 338 tank, 3 bin 270 zırhlı araç, 631 topçu sistemi, 203 çoklu fırlatma roket sistemi, 93 uçaksavar savaş sistemi, 207 uçak, 174 helikopter, 2 bin 240 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 504 insansız hava aracı, 48 adet özel birlik ve 116 adet seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

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