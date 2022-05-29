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Naci Görür'den 4'lük deprem sonrası korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde bekliyoruz

Naci Görür'den 4'lük deprem sonrası korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde bekliyoruz

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini uyarısında bulundu.

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Bingöl’ün Yedisu ilçesinde AFAD verilerine göre dün 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür ise Bingöl’de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medyadan bir uyarıda bulundu.

Görür, “Yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı” diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilgöl-Yedisu/Bingöl'de 4,1 deprem oldu. Deprem Erzincan-Karlıova arasındaki ‘Yedisu Fay Zonu’nda. Bu zonda en az 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz. Bu zon içindeki ve yakınlarındaki yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı. Sevgiyle."

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