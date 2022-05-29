Pençe-Kilit Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekat alanında EYP patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü. 1 asker ise yaralandı.

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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.

Evli ve 2 çocuk babasıydı

Acı haber, Konya’nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. İHA'nın haberine göre şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olayla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.