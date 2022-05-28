Ferdi Kadıoğlu neden Türk Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı!

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesinde Ferdi Kadıoğlu, akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Milli takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ferdi, "Çok sıcak bir karşılama yaptılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Milli takım kampında olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu sezon Fenerbahçe'de farklı pozisyonlarda oynadım. Başarılı olduğumu ve üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Milli takımda da bunu başarabilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 tane maçımız var"

Uluslar Ligi'nde oynanacak 4 maçla ilgili 22 yaşındaki oyuncu, "Sanırım milli takım tarihinde arka arkaya ilk kez 4 maç oynanacak. Bizim amacımız tüm maçları kazanıp B Ligi'ne yükselmek. Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 tane maçımız var. En iyisini yapıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bize düşen, sahada en iyisini yapıp galip gelmek." açıklamasında bulundu.

"Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz'un yaklaşımları etkili oldu"

Milli takım tercihiyle ilgili ise Ferdi Kadıoğlu, "Milli takım seçimi yapmak benim için zor bir karardı. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz'un yaklaşımları etkili oldu. Artık kararımı verdim ve bundan sonra en iyisi, sahada gururla mücadele etmek olacaktır." dedi.