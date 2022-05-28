Kadınla kocasını görüp başladı! 1 yılın sonunda Kelly Osbourne güzel haberi verdi

Ünlü müzisyen Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne, bir yıldır ayık olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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37 yaşındaki İngiliz TV kişiliği Kelly Osbourne, cuma günü Instagram hesabında “365 gün önce bana ayık, mutlu ve anne olacağımı söyleselerdi gülerdim” diyerek bir yıldır alkol bağımlılığını yendiğini açıkladı. Bir uygulama üzerinden ayık olduğu süreyi paylaşan Osbourne, “Bir yıl ne kadar fark yaratabilir. Hayat gerçekten harika. Bu yolculukta bana destek olan herkese teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum” dedi. Osbourne, bu ayın başlarında ilk çocuğuna hamile olduğunu da açıklamıştı.



Ailesiyle birlikte “The Osbournes” isimli reality TV şovunda boy gösteren Osbourne, alkole nasıl bağımlı olduğunu da şu sözlerle anlattı: Osbourne, “Yalnızdım, bir havuzun başında oturuyordum, birinin gelip benimle buluşmasını bekliyordum ve bir kadınla kocasının bir bardak şampanya içtiğini gördüm. Gerçekten güzel görünüyordu. ‘Bunu ben de yapabilirim’ dedim. Sonra ertesi gün iki bardak içtim ve ondan sonraki gün şişeler olmaya başladı” dedi. Sonunda bağımlılığını yenmeyi başaran Osbourne’nin bu hamlesi ailesi ve hayranları tarafından da coşkuyla karşılandı.