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Arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı, akıma kapılıp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı, akıma kapılıp hayatını kaybetti

Mardin’de arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapalın kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre, Derik ilçesi Kuşçu Mahallesi’nde oturan 7 çocuk babası Necat Kantik, sabah saatlerinde gittiği arazisinde elektrik arızası yaşanınca sulama yapamadığı için arıza meydana gelen elektrik direğine çıktı.

Kantik, elektrik direğinde akıma kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yarılaya müdahale yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, Necati Kantik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kantik’in cenazesi otopsi için Derik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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