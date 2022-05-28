MemCoş imzasıyla tanınıyordu! Mehmet Coşkun hayatını kaybetti
Mizah dergisi LeMan, MemCoş imzasıyla tanınan Mehmet Coşkun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.Abone ol
LeMan, Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı karikatürist, yazar Mehmet Coşkun hayatını kaybetti. Coşkun'un hayatını kaybettiği haberi LeMan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu. LeMan'ın sosyal medya hesabından "LeMan, Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı arkadaşımız Mehmet Coşkun’u kaybettiğimizi öğrendik. Çok üzgünüz. Ailesinin, mizah dünyasının ve okurlarının başı sağolsun." açıklamasını yaptı.