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Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşıdı

Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Miami Heat, Boston Celtics'i 111-103 yenerek geriye düştüğü seriyi 3-3'e getirdi.

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Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Heat, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ın üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Celtics'i yenerek serinin altıncı maçı sonunda eşitliği sağladı.

Karşılaşmayı 47 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 4 top çalmayla tamamlayan Butler, play-off kariyer sayı rekoruna imza atarken, takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu. Kyle Lowry 18 sayı ve 10 asist, Max Strus 13 sayı, PJ Tucker 11 sayı ve 5 ribauntla skora destek verdi. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada süre alamadı.

Celtics'te 30 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist ile oynayan Jayson Tatum, takımının en skoreri oldu. Derrick White 22 sayı, 5 asist ve 3 top çalma, Jaylen Brown 20 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Marcus Smart 14, Robert Williams 12 sayıyla mücadele etti.

İki takım arasındaki serinin son maçı, 30 Mayıs Pazartesi TSİ 03.30'da Heat'in stadında oynanacak.

Nba
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