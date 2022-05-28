Erdoğan 'Aç kalan filan yok' dedi CHP'den peş peşe açıklamalar geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şimdi birileri çıkıp 'Aç kaldık.' diyor. Ya vicdansızlık yapma. Ne aç kaldın? Aç kalan filan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol.'' sözlerine CHP'den Faik Öztrak ve Veli Ağbaba sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdiler.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Erdoğan'ın "Şimdi birileri çıkıp 'Aç kaldık.' diyor. Ya vicdansızlık yapma. Ne aç kaldın? Aç kalan filan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol.'' sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Öztrak ve Ağbaba'dan açıklama

Erdoğan'ın ifadelerine yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Sarayında zencefilli somonlu suşileri, kornişona sarılı dana rozbifleri, ejder meyveli smoothilerle midede yumuşatanlar, yatmadan hazım için manda yoğurdu, kestane balı, Medine hurmasını, yulafla karıştırıp afiyetle mideye götürenler açlıktan ve açın halinden elbette anlamaz” dedi.

Ağbaba: Bazı şehirlerde üçüncü el giysi, ayakkabı satılıyor

Veli Ağbaba ise şöyle dedi:

“Asgari ücret açlık sınırının 1.764 TL altında! 200 TL (en büyük banknot) 4 kg biber etmiyor. Fırınlarda bayat ekmek satılıyor. Gıda enflasyonunda Avrupa 1.’siyiz. Her gün iğneden ipliğe zam geliyor. Maaşlar her geçen gün eriyor.

Bazı şehirlerde üçüncü el giysi, ayakkabı satılıyor Saray’da iyice halktan kopmuş, dünyadan haberi yok. Şu sözü bir kahvede, sokakta söylese ağzının payını alır ama ona da cesareti yok, yazık!”

Erdoğan ne demişti?

18 Mart Çanakkale Köprüsü'yle Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladıklarını anlatan Erdoğan, "Şimdi hakikaten aşkınız varsa, inanıyorsanız ve 'Bu ülkeye bir şeyler yapayım.' diyorsanız yaparsınız. Biz bu yola böyle çıktık ve bütün bunları da başardık, yaptık. Şimdi birileri çıkıp 'Aç kaldık.' diyor. Ya vicdansızlık yapma. Ne aç kaldın? Aç kalan filan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol.'' şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan, sürekli yapmış oldukları parasal düzenlemelerle vatandaşların imkanlarını nerede nereye getirdiklerinin ortada olduğunu vurgulayarak, ''Fakat Türkiye öyle bir muhalefetle baş başa ki bu muhalefet, muhalefet yapmak için değil sadece 'Akılları bulandırmak için ne yapabiliriz?', bunun gayreti içerisinde." ifadelerini kullanmıştı.