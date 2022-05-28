Kira artışı için yeni düzenleme! Bakan Murat Kurum canlı yayında açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10-15 gün içerisinde hem kiracıları mutlu edecek hem de ev sahiplerini mağdur etmeyecek bir düzenlemeyi Meclis'in onayına sunmak üzere hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'de Atatürk Havalimanı'ndan katıldığı canlı yayında, sunucu Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesi hakkında bilgi veren Kurum, hiçbir yapıya, altyapıya zarar verilmeden, insanların yürüme mesafesinde nefes alabilecekleri, hava kirliliğini ve trafik yükünü azaltacak bir projenin örneğini bugün basın mensuplarına gösterdiklerini söyledi.

"Atatürk Havalimanı aslında kapatılmıyor, ihya ediliyor, inşa ediliyor"

Bu alan içerisinde İstanbul'un simgesi çınar ağaçlarının yer aldığını, onun haricinde ıhlamur ağaçları, meyve ağaçları, zeytin ağaçları gibi değişik türde ağaçların bulunduğunu anlatan Kurum, "Burası toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alan. Bu alan içerisinde doğu-batı yönünde, bir de kuzey-güney yönünde iki tane pist söz konusu. Atatürk Havalimanı'nın doğu-batı yönündeki pisti hem sivil uçuşlara hem afet zamanındaki uçuşlara hizmet vermeye devam edecek. Atatürk Havalimanı aslında kapatılmıyor, ihya ediliyor, inşa ediliyor. Kuzey-güney yönündeki pist ise millet bahçesini yapacağımız alan içerisinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Millet bahçesinin adının ne olacağı sorulan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü ismi halka açıklayacağını söyledi.



Kira artışları

Kira artışlarıyla ilgili ne gibi çözüm önerileri üzerinde çalışıldığı sorulan Kurum, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla çalışma grubu oluşturulduğunu, 10-15 gün içerisinde hem kiracıları mutlu edecek hem de ev sahiplerini mağdur etmeyecek bir düzenlemeyi Meclis'in onayına sunmak üzere hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.