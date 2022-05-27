BIST 2.439
DOLAR 16,21
EURO 17,38
ALTIN 964,83
HABER /  GÜNCEL

Kamptaki CHP'lilere Van'da Menderes, Özal ve Erdoğan'lı pankart sürprizi

Kamptaki CHP'lilere Van'da Menderes, Özal ve Erdoğan'lı pankart sürprizi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kampa girdiği Van'da, caddelerdeki reklam panolarına "Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erdoğan’ı yedirmeyiz" afişleri asıldı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partili tüm belediye başkanlarının Van'daki kampı bugün başlarken, ‘27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümü nedeniyle kentteki reklam panolarına ve billboardlara asılan "Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erdoğan’ı yedirmeyiz" yazılı afişler dikkat çekti.

Kentin yaklaşık 30 noktasına pankartları astıklarını ifade eden ASKON Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, “Öncelikle amacımız rahmetli Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını anmaktı. Tabi CHP’nin buraya gelişi de buna denk geldi. Bunlara da atfen olduğunu söyleyebilirim. ASKON olarak biz zaten her zaman devletimizin yanında olduk ve olacağız. 62 yıl önce merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını şehit eden vesayetin bir daha hortlayamayacağını ve bir daha başaramayacaklarını dile getirmeye çalışıyoruz. Biz bu ülkeyi bölmeye çalışan her türlü vesayetin karşısındayız ve karşısında olacağız. Bu anlamda kentin birçok yerine, ana arterlere ve hava alanı kavşağına astık” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da silahlı banka soygunu: 80 bin dolar çalıp kaçtılar
İstanbul'da silahlı banka soygunu: 80 bin dolar çalıp kaçtılar
Almanya'da dijital kaos! Kredi kartları devre dışı kaldı
Almanya'da dijital kaos! Kredi kartları devre dışı kaldı
Rusya'dan Türkiye'ye Suriye desteği: ABD ayrılıkçılığı teşvik ediyor
Rusya'dan Türkiye'ye Suriye desteği: ABD ayrılıkçılığı teşvik ediyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık! NATO konusunda geri vites yaptı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık! NATO konusunda geri vites yaptı
Rusya lideri Putin'in maşası Kadirov konuştu! İşgal sırası Polonya'ya mı geliyor?
Rusya lideri Putin'in maşası Kadirov konuştu! İşgal sırası Polonya'ya mı geliyor?
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert cevap! 'Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi bile kaçırtamadınız'
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert cevap! 'Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi bile kaçırtamadınız'
En değerli kulüpler listesinde Türkiye'den sadece Galatasaray yer buldu
En değerli kulüpler listesinde Türkiye'den sadece Galatasaray yer buldu
Yunan yine ağlıyor! Türkiye'yi BM'ye şikayet edeceklermiş
Yunan yine ağlıyor! Türkiye'yi BM'ye şikayet edeceklermiş
Muazzez Ersoy İsmet Özhan evliliği 4 ay sürdü olaylı bitti
Muazzez Ersoy İsmet Özhan evliliği 4 ay sürdü olaylı bitti
HDP çıldırıyor! Operasyon sinyali sonrası ses gelmeye başladı
HDP çıldırıyor! Operasyon sinyali sonrası ses gelmeye başladı