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İstanbul'da silahlı banka soygunu: 80 bin dolar çalıp kaçtılar

İstanbul'da silahlı banka soygunu: 80 bin dolar çalıp kaçtılar

İstanbul Beylikdüzü'nde motosikletli iki soyguncu girdiği bankadan 80 bin dolar para çalarak kayıplara karıştı.

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Saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi OSB Mahallesi Açelya Caddesi’nde meydana gelen olayda, mesai saatleri içinde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs bir bankanın içine girdi.

80 bin doları çalıp kaçtılar
İçeride çalışan personeli silahla tehdit ederek kasadan 80 bin dolar çalan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

İHA'nın haberine göre polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bankanın içinde inceleme yaptı. İçeride parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet’e geçti.

Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, ekipler kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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