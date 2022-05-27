En değerli kulüpler listesinde Türkiye'den sadece Galatasaray yer buldu

AVRUPA futbolunda 2022'nin en değerli kulüpleri sıralaması belli oldu. Real Madrid, 3 milyar 184 milyon avro ile zirvede yer alırken Galatasaray da 344 milyon avro ile 27. sırada yer aldı.

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Football Benchmark'ın Avrupa kulüplerini ekonomik olarak değerlendirdiği 2022 raporu yayımlandı. Bu yılla birlikte 7. kez yayımlanan rapora göre Avrupa'daki en değerli kulüpler sıralamasında zirve Real Madrid'in oldu. Sıralamada 3 milyar avro barajını tek geçen takım Real Madrid olurken rapora göre İspanyol devinin güncel değerinin 3 milyar 184 milyon avro olduğu kaydedildi.

İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'la karşılaşacak Real Madrid'i Manchester United ve ezeli rakibi Barcelona takip etti. İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Manchester United, 2 milyar 883 milyon avro değerleme ile ikinci sırada kendisine yer buldu. Barcelona ise 2 milyar 814 milyon avro ile Avrupa'nın en değerli üçüncü kulübü oldu.

Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı Açıklanan raporda en değerli 30 takım arasında Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Önceki rapora göre yüzde 0.3 değer kaybı yaşayan Galatasaray, 344 milyon avro ile 27. sırada yer aldı.

İtalya Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğunu ilan eden Milan ise yüzde 35 değer kazanarak önceki rapora göre en fazla değer kazanan takım oldu. Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan İspanya temsilcisi Villareal (%27) ile birlikte bir diğer İtalyan ekip Atalanta (%25) takip etti.

Üç yeni takım

Bu seneki raporda üç takım ilk kez en değerli 30 takım arasında yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde İskoçya'dan Rangers'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Alman ekibi Eintracht Frankfurt, 428 milyon avro ile listeye 23. sıradan dahil oldu. Avrupa Ligi'nin yarı finalistlerinden West Ham United ise 541 milyon avro ile 16. sıraya yerleşirken bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa, 308 milyon avro ile 30. oldu. Avrupa Ligi'nin yarı finalistlerinden West Ham United ise 541 milyon avro ile 16. sıraya yerleşirken bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa, 308 milyon avro ile 30. oldu.