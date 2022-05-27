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Zincir marketler bira ve rakıya ÖTV zammını anında bindirdi! Fiyatlar uçtu firmalar siparişi kesti

Zincir marketler bira ve rakıya ÖTV zammını anında bindirdi! Fiyatlar uçtu firmalar siparişi kesti

Resmi gazetede yayınlanan kararla sigara ve alkolda ÖTV tutarına zam yapıldı. Zincir marketler firmaları beklemeden ÖTV zammını raflara anında yansıttı. 70'lik rakıyı 320 lira, birayı da 31 liraya çıkardılar.

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Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. Son ÖTV artışı ile birlikte alkol 70'lik bir rakıdaki KDV ve ÖTV oranı şöyle oldu:
-Bayi karı ve diğer giderler dahil ürün fiyatı: 85,65 TL
-ÖTV 189,78 TL
-KDV 49,57 TL
-Toplam vergi 239,35 TL

Marketler firmaları beklemeden zammı bindirdi
Alkol üretimi yapan firmalar henüz ÖTV zammını ürünlerine yansıtmamışken, zincir marketler anında zammı bindirdi. Bir kutu biranın fiyatı ÖTV zammıyla birlikte 24 ile 31.6 lira arasında değişiyor. Zincir marketler 70'lik rakıya da ÖTV zammı koyup fiyat etiketini 320 lira yaptı. 

Firmalar siparişi kesti
Zincir marketlerin yaptığı ÖTV zammı üzerine tedarikçi firmaların zincir marketlere siparişi kestiği öğrenildi. Tekel Bayileri Platformu kurucusu Özgür Aybaş, "Firmalar ürün vermiyorlar veren firmalar kısıtlı veriyor' dedi. Aybaş, zincir marketlerdeki ÖTV zamlı alkol fiyatlarını da paylaştı:

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