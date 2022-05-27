Opel SUV yeni Grandland Türkiye’de satışa sunuldu Opel Grandland fiyatı belli oldu

Opel’in SUV’daki Amiral Gemisi yeni Grandland, Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Opel Grandland, 809.900 TL’den başlayan fiyatlarla Opel showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.

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Opel’in SUV’daki Amiral Gemisi yeni Grandland, Türkiye’de satışa sunuldu.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, yenilenen Crossland ile başlayan, geçen yıl satışa sunulan Mokka ile devam eden cesur ve yalın tasarım dili, yeni Grandland’de de kendine yer buluyor.

Dışta Opel Vizör, içte ise dijital Pure Panel kokpit ile donatılan yeni Grandland, sınıfında standartları belirliyor. Edition, Elegance ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneği, 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo benzinli ve 1.5 litrelik dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen yeni Grandland, tüm motor seçeneklerinde AT8 tam otomatik şanzımanı standart olarak sunuyor.

Yeni Opel Grandland, 809.900 TL’den başlayan fiyatlarla Opel showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.

"Yenilenen Opel SUV ailesi, artık çok daha iddialı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, yeni Grandland’in Türkiye’de satışa sunulmasıyla Opel SUV Ailesi’nin tamamen yenilendiğini ve segmentinde çok daha iddialı hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilenen Crossland ve Mokka ile SUV segmentinde başlayan yükselişimiz, yeni Grandland’in aileye katılmasıyla devam edecek. Markamızın SUV’daki Amiral Gemisi Grandland, Opel’in güncel tasarım dilini yansıtırken, sunduğu geniş yaşam alanı, güncel teknolojileri ve üstün güvenlik özellikleriyle ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model. Verimli motor seçenekleri ve Opel’in genlerinden gelen sürüş keyfiyle yeni Grandland, SUV segmentindeki iddiamızı daha da güçlendirecek.

2022 yılının ilk 4 ayında Opel SUV modellerimizle SUV segmentinde yüzde 8,3’lük bir pazar payı elde ederek ilk 4 marka arasında yer aldık. B-SUV’da ise yüzde 12,2 pazar payı ile 4’üncü olduk. Yeni Grandland ile SUV segmentinde yakalamış olduğumuz pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl üç güçlü modelimizle Opel’i SUV pazarında ilk 5 içinde tutacağımıza inanıyor ve çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyoruz."

Kendinden emin görünüm

Yeni Opel Grandland’in modern tasarımı, cesur ve yalın çizgilerle ilk bakışta kendini gösteriyor. İlk etapta markanın yeni tasarım ögelerinden biri olan Opel Vizör ön cephede dikkatleri çekiyor. Grandland ismi ve şimşek logosu ise diğer SUV modellerinde olduğu gibi bagaj kapağının ortasında konumlanıyor. Gövde renginde tamponlar, çamurluklar ve kapı korumaları, genel tasarımı tamamlayıcı özellikler olarak dikkatleri çekiyor. Alp Beyaz, Kuvars Gri, Elmas Siyah, Vertigo Mavi ve Yakut Kırmızı olarak 5 farklı gövde rengi seçeneğine sahip yeni Grandland’de ayrıca, çift renkli tavan seçeneği de sunuluyor.

Verimli 130 HP’lik Benzinli Ve Dizel Motorlar

Yeni Grandland, hem turbo benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle tüketicilere farklı alternatifler sunuyor. Yüksek verimliliğiyle sınıfında fark yaratan 1.2 litrelik turbo benzinli motor, ürettiği 130 HP güç ve alt devirlerden itibaren sunduğu 230 Nm tork ile hem performans hem de verimliliğiyle öne çıkıyor. Turbo benzinli ünite Grandland’i, 0’dan 100 km/s hıza 10,3 saniyede çıkartırken; 100 kilometrede ortalama 6,4-6,6 lt yakıt tüketip, 144 - 149 g/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor.

Dizel tarafında ise verimliliği ve yüksek torkuyla ön plana çıkan 1.5 litrelik motor, tüketicilere sunuluyor. 130 HP güç ve 300 Nm tork değerlerine sahip motor, Grandland’i 0’dan 100 km/s hıza 11,5 saniyede ulaştırırken, 100 kilometrede ortalama 5,1 – 5,2 lt yakıt tüketip, 133 - 138 g/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor (WLTP1).

Yeni Opel Grandland’in kokpiti yenilikçi olmasının yanında, temel ihtiyaçlara da odaklanıyor. İki geniş ekran bir ünitede toplanarak Opel Pure Panel’i oluşturuyor.

Yeni model, bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş bağlanabilirlik özellikleriyle de dikkati çekiyor. Yolcular, hem Apple CarPlay hem de Android Auto uyumlu sistem ile mükemmel bağlantı ve eğlencenin keyfini çıkarabiliyor. Kablosuz şarj özelliği, uyumlu akıllı telefonlar için kablo karmaşası olmadan düzenli şarj imkanı sağlıyor. Yeni Grandland’in kabinindeki bir diğer önemli yenilik ise vites seçici olurken, yeni tasarımla artık çok daha ergonomik kullanım ve şık bir görünüm sağlanıyor.

Yeni Teknolojiler, yeni Grandland ile standart

Yeni Opel Grandland, SUV’un Amiral Gemisi tanımlamasını hak edecek şekilde çok sayıda yeni teknolojiyi kullanıcılarla buluşturuyor. Uyarlanabilir IntelliLux LED Pixel Farlar, gece görüş sistemi ve yarı otonom sürüş özelliği de yeni Grandland’de ilk kez sunuluyor. Yeni Grandland, özellikle geceleri karanlık kırsal yollarda seyir halindeki tüm kullanıcıların ve diğer canlıların güvenliğini gece görüş sistemi teknolojisi ile sağlıyor.

Yeni Grandland, sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu arttıran yeni nesil sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Bu sistemlerin birçoğu yeni Grandland’de standart olarak yer alıyor. Standart olarak sunulan teknolojiler arasında; yaya algılama özellikli aktif acil frenleme sistemi, gelişmiş ön çarpışma ikazı, 360 derece çevre görüş kamerası ve gelişmiş trafik işareti tespit sistemi bulunuyor. Yeni Opel Grandland ayrıca çok sayıda sürüş destek sistemini de kullanıcısına sunuyor.

Yeni Opel Grandland, sadece destek sistemleriyle değil, ergonomik özellikleriyle de en yüksek standartları karşılıyor. AGR sertifikalı (Alman Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) ergonomik aktif sürücü ve ön yolcu koltukları, sürüş konforunu destekliyor. Her Grandland versiyonunda standart olarak yer alan çift bölgeli otomatik klima, iç mekan konforuna katkı sağlıyor.