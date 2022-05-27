Devlet Bahçeli: Karanlık emeller ortaya çıkarsa ülkücü hareket yeminli

Ülkücü şehitleri anan Bahçeli, "Milliyetçi ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa, karanlık emeller tekrar ortaya çıkarsa Türk milletinin 57. Alayı olmaya yeminlidir." şeklinde konuştu. Muhalefeti de eleştiren Bahçeli, "Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz." dedi..

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Cenabı Allah şöyle buyurmaktadır: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, siz anlayamazsınız. Şehitlerimiz bizim ilhamımızdır, itibarımızdır, istikbalimizdir, istiklalimizin kükreyiş idrakidir.

Türkiye'nin en çetin yıllarında çıkar hesabı yapmadan, zevk-ü sefaya dalmadan şehit düşen dava arkadaşlarına şükran borcumuz tarifsiz ve sınırsızdır.

Bir gül bahçesine girer gibi kara toprağın bağrına girdiler. Vurulup tertemiz alınlarından uzansalar da gerçekte cennetin açılmış kapılarına yürüdüler.

Gelip geçici heveslerle değil, muazzam hedeflerle mücadele etmişlerdi. Bazen bir yurt köşesinde bazen bir okul koridorunda saldırı ve suikaste maruz kaldılar. Can verdiler ama vatanı vermediler. Türk ve İslam ülküsünden vazgeçmediler.

Onlar her devrim adamı değil davalarının serdengeçtileriydi. Türkiye'yi sokaklarda teslim almak için sahaya sürülmüş piyonların karşılarına çıktılar, nihayetinde oyunlarını bozdular.

Ahlak ve iman gücünü çatlatarak beliren o çatlaktan sızmak için bekleyenler şehitlerimizle karşılaştılar.

Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz

Türk milleti üzerinde kimlerin hain planları varsa milliyetçi hareketin onlarla kapanmaz hesabı vardır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Bizim yolumuz hakikat yoludur, Allah'ın yoludur.

İşbirlikçilerin kafesine girmiş mandacılara, ne tarihimizi yargılatırız, ne milletimizi sorgulatırız ne de devletimizi kirli ellere bırakırız.

Ülkücü şehitlerimiz bizim her daim övüncümüzdür. Hangi birisini sayayım ki, hangi birisinin destanlaşmış hikayesini anlatayım ki. Her biri yiğitlik sembolüdür.

Maskeli demokratlarla, parayı veren düdüğü çalan sabıkalı çıkarcılarla, Türk düşmanlarıyla ölümcül ortaklık içinde olanlarla mücadelemizi devam ettireceğiz.

Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Birileri istedi diye ülkülerimizden ödün vermeyeceğiz.