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Türkiye-Portekiz voleybol maçını taraftarlar ücretsiz izleyebilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye-Portekiz voleybol maçını taraftarlar ücretsiz izleyebilecek

 TRABZON'da 5 Haziran'da oynanacak Türkiye-Portekiz voleybol maçını taraftarlar ücretsiz izleyebilecek.

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, yaptığı yazılı açıklamada, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda mücadele verdiğini hatırlattı.

Milli takımın, 5 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda Portekiz ile karşılaşacağını anımsatan Çetiner, karşılaşmaya girişlerin ücretsiz olacağını aktardı.

Çetiner, "Sporcularımızın çeşitli spor dallarındaki başarıları ile gururlandığımız bu zamanlarda, A Milli Erkek Voleybol Takımımız da Türkiye'nin spor alanındaki gücünü bir kez daha gösterecektir. Trabzon halkının, sporseverlerin Türk bayrakları ile salonu doldurarak milli takımımızı coşkuyla destekleyeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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