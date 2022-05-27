Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugünü göreceksiniz' dedi belgeyi paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenecek "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katıldı. Erdoğan, o dönem Menderes hakkında altın ve parayla kaçacak haberlerini hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün söylediği iddiaların aynı olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçma iddialarıyla ilgili konuşarak Adnan Menderes hakkında söylenen mücevherlerle kaçacaktı tebliğ belgesini göstererek yanıt verdi ve "Bugünden farkı var mı?" diye sordu.

15 Temmuz sürecinde İyi Parti lideri Meral Akşener'in "Temmuz ayında başbakan olacağım" sözlerini ve Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığındığını hatırlatan Erdoğan, "FETÖ'cülerle anlaşıp iktidar hayali kuran ihtiraslıların hesabını sandıkta mutlaka soracaktır. Kaçınılmaz son gelene kadar biz milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

-27 Mayıs'tan beri Yassıada demokrasi kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti. Eser ve hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman vesayetin, kimi zaman emperyalizmin sözcülüğünü yapan medya aracılığıyla Menderes ve arkadaşlarının akıbetiyle tehdit edildiler. Merhum Menderes'in idam sehpasındaki fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. Tehdit kaynağı olarak hafızalarda yer etmesini istemişlerdir.

-O fotoğraf bizim de önümüze konuldu. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda tehditlere şantajlara boyun eğmedik. Sonu Menderes'e benzemesin, diyerek aba altından sopa gösterenleri gördük. Hiçbirine eyvallah etmedik.

-15 Temmuz'da daveti yaptık. 15 dakika daha kalmış olsaydık bu kardeşiniz belki burada yoktu. Bay Kemal FETÖ terör örgütünün düzenlemesiyle tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Bu ülkeyi FETÖ'cü alçaklara teslim etmedik. Bu adam şu anda da aynı. Aynen 15 Temmuz benzeri ifadeler...

-Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. 15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken, Bay Kemal'in kimlerle pazarlık yaptığı da ortaya çıkacaktık. Elbet gün gelecek, ortalıkta Başbakan olacağım diye dolaşanların foyaları da ortaya dökülecek. Elbet gün gelecek FETÖ'cü hainlerin söylemiyle 15 Temmuz destanını lekelemeye çalışanları kimlerin tuttuğu da ortaya çıkacak. Bu millet, 15 Temmuz'da ardına bakmadan kaçanların, FETÖ'cülerle anlaşıp iktidar hayali kuran ihtiraslıların hesabını sandıkta mutlaka soracaktır. Kaçınılmaz son gelene kadar biz milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz.

-Bakınız burası Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı tebliği diyor ki, 'Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar' diyor. Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Cumhurbaşkanı kaçırmış diyor. Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza. Ardından 100 bin lira ceza. Ben de dedim ki bu 150 bin lira ve ardından gelen 100 bini TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na verelim dedim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu buralara nasip olsun. Bu parayı nereden bulacağı da önemli. Allahualem devletin CHP'ye verdiği paralardan naklediyor

-Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır.