BIST 2.451
DOLAR 16,33
EURO 17,53
ALTIN 969,39
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Senin adına umut verici...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Senin adına umut verici...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine cevap olarak söylediği sözleri için "Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına “Kanun dışı emirleri uygulamayın” diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini hedef alan sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır." demişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu “Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına “Kanun dışı emirleri uygulamayın” diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
ÖNCEKİ HABERLER
TikTok'a rakip olacak çıkan YouTube Shorts'dan kullanıcıları üzecek haber
TikTok'a rakip olacak çıkan YouTube Shorts'dan kullanıcıları üzecek haber
CHP'li Ünal Çeviköz Finlandiya basınına konuştu NATO açıklaması olay oldu AK Parti'den sert tepki
CHP'li Ünal Çeviköz Finlandiya basınına konuştu NATO açıklaması olay oldu AK Parti'den sert tepki
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi ve PKK'lı yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi ve PKK'lı yakalandı
Hayri evli mi karısı kim Camdaki Kız Hayri'nin 3 kızı ve karısı Türkan'ın hikayesi
Hayri evli mi karısı kim Camdaki Kız Hayri'nin 3 kızı ve karısı Türkan'ın hikayesi
Eczaneden reçetesiz ilaç alanlar dikkat! Süre uzatılmayacak
Eczaneden reçetesiz ilaç alanlar dikkat! Süre uzatılmayacak
Türkiye’de e-ticaret pazarı 381 milyar TL’ye yükseldi
Türkiye’de e-ticaret pazarı 381 milyar TL’ye yükseldi
Camdaki Kız Hayri'nin karısı Türkan kimdir, kitapta Hayri'nin karısı ve çocukları kim?
Camdaki Kız Hayri'nin karısı Türkan kimdir, kitapta Hayri'nin karısı ve çocukları kim?
Koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Elektronik kelepçeyle kadına şiddetla mücadelede büyük başarı
Elektronik kelepçeyle kadına şiddetla mücadelede büyük başarı
Rusya Merkez Bankası faizi düşürdü Ruble sert düştü
Rusya Merkez Bankası faizi düşürdü Ruble sert düştü