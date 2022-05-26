Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Senin adına umut verici...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine cevap olarak söylediği sözleri için "Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına “Kanun dışı emirleri uygulamayın” diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini hedef alan sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır." demişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu “Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına “Kanun dışı emirleri uygulamayın” diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…