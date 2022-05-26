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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TikTok'a rakip olacak çıkan YouTube Shorts'dan kullanıcıları üzecek haber

TikTok'a rakip olacak çıkan YouTube Shorts'dan kullanıcıları üzecek haber

YouTube, TikTok'a rakip olarak 2020'nin sonlarında yayına aldığı Shorts özelliğine reklam getireceğini açıkladı.

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Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor. YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu. Google’ın reklam bölümünün başındaki isim Jerry Dischler, YouTube Shorts’ta tıpkı Reels’da olduğu gibi reklamlar gösterileceğini açıkladı. 

YouTube, içerik üreticilerini Shorts üzerinden reklam vermeleri için teşvik edecek. Şirket, verilen reklamlar aracılığıyla yapılan satın alımlardan veya "Katıl" ücretlerinden hiçbir pay almayacak. Geçtiğimiz yıl içerik üreticilerini Shorts videosu yüklemeye teşvik etmek için 100 milyon dolarlık bütçe ayıran YouTube, şimdiye kadar bu paranın yüze 40'ını içerik üreticilerine dağıttı. Platform, gelecekte Shorts ve reklamlar için daha fazla destek paketi oluşturacağını da söylüyor.



Fon ayırdı
YouTube’un Shorts için ayırdığı fondan yararlanabilmek için, içerik oluşturucuların en az 13 yaşında olması, ABD, İngiltere ve Türkiye gibi uygun ülkelerde yaşıyor olması ve son 180 gün içinde en az bir uygun Shorts’a sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda, kullanıcıların yüklediği kısa videoların tamamen orijinal olması isteniyor.

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