Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi ve PKK'lı yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Ayrıca terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıAbone ol
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Bu sırada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.G, Y.Y, B.D ve R.D yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelileri olduğu tespit edildi.
PKK şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK zanlısı H.E'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.