Elektronik kelepçeyle kadına şiddetla mücadelede büyük başarı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kadına şiddetle mücadelede önemli bir yöntem olan Elektronik Kelepçe Uygulamasını kullanan bin 200 vakayla ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını söyledi. Yerli yazılımla çalışan sistem, şuan 580 kişi tarafından kullanılıyor.

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Elektronik İzleme Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir de katıldı.

Toplantıda bir sunum yapan Özdemir, “Aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı kanunun etkin şekilde uygulanması için personel planlaması, gerek Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) gerek Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ivme kazanarak devam etmekte. EGM ve jandarma bünyesinde toplam bin 243 birim bulunmakta. Bu birimlerde 8 bin personelimiz görev yapmakta. Sadece bu birimlerde görev yapan değil tüm kolluk güçlerinin işlemlerini tesis edebilmeleri için eğitime tabi tutulmaktadırlar. Eğitimlerde en çok üzerinde durulan konulardan biri mağdur ile iletişim en önemli hususu içerirken kolluk personelimizin yetkilerini bilmesi ve etkin şekilde kullanması önemli” dedi.

Kadın Acil Destek Uygulaması’nın (KADES) şiddetin önlenmesi noktasında büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Özdemir, “KADES şiddet ihbar seviyesini minimum seviyeye çekmiş, bizlere güç kazandırmıştır. 3 milyon 70 bin kadın vatandaşımız tarafından indirildi, yaklaşık 400 bin ihbar geldi. Gelen tüm ihbarlara ortalama 5 dakikada müdahale edilmektedir. KADES uygulamasının daha fazla kişiye ulaşması için farklı dillere de tecrübesi yapılarak kullanılmaya başlandı. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça olarak kullanılmaya başlandı, 11 dile çıkarmak için çalışmalar başladı. Almanca, İspanyolca, Kürtçe, Özbekçe, Kırgızca da eklenerek 11 dil ile hizmet sunacak” diye konuştu.

Özdemir'in gerçekleştirdiği sunumun ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Özdemir, Elektronik İzleme Merkezi’ni basın mensuplarına tanıttı.

Kadına şiddet ile mücadelede önemli bir yöntem olan Elektronik Kelepçe uygulamasını anlatan Özdemir, "Mahkeme kararları doğrultusunda hareket ediyoruz. Gelen mahkeme kararları hakim tarafından belli mesafeden fazla yaklaşması gereken karar doğrultusunda biz bu mesafenin takibini buradan yapıyoruz. Elektronik kelepçe denen bu cihaz darbeye, suya dayanıklı, bunlardan etkilenmeyen cihaz , ayak bileğini takılıyor. Biz şiddet uygulayanın harita üzerinde nerede olduğunu görebiliyoruz. Ev hapsi şeklinde değil, hareket edebilir, başka yerlere gidebilir; ama mağdur olan kişiye belirtilen mesafede yaklaşamaz. Tekrar yaklaşma ihtimaline karşı mağdura verdiğimiz bir ünite var. İzleme ünitesine panik butonu ekledik, butona basınca şiddet mağdurumuz bize ulaşabiliyor" açıklamasında bulundu.

Şiddet uygulayan kişinin mağdura yaklaşması, kelepçeyi çıkarmaya çalışması, ünitesini şarj etmemesi halinde hepsinin bildiriminin ikaz olarak sisteme yansıdığını ifade eden Özdemir," Kayışı çıkarmaya, çözmeye çalışabilir, yine bize ikaz geliyor. Mağdura yaklaştı, yasak bölge diye oluşturduğumuz alana girmeye çalıştı, müdahale politikamız başlıyor. Bu da şöyle oluyor; mağdur aranıyor, şiddet uygulayan ve ilgili kolluk birimleri aranıyor. Olabilecek teşebbüse devam etme ihtimaline karşı kolluk ekibi o bölgeye ulaşıyor. Şiddet uygulayanın o bölgeden uzaklaştırmayı sağlıyoruz. Kolluk kuvvetlerinin olay yerine geçmesi çok kısa sürüyor. Önemli olan şiddet uygulayanın mağdura yaklaşamayacağı mesafe aslında kolluğun müdahale edeceği süre olarak belirledik. Sinyallerin kesildiği yerlerde metro istasyonları gibi, hareketsiz kalınca ünitemizden belki bir süre hareket etmeyince uyarı geliyor, kendisini 'hareket et' diye uyarıyoruz. Bu ünite üzerinden hem şiddet uygulayan hem de mağdura ulaşabiliyoruz. Bu cihaz bin kapasiteydi, şimdi bin 5O0 kapasiteye çıktı. Aktif olarak 580 kişi kullanıyor. Cihazlarımız ve yazılımımız, uygulama yerli ve milli. 1200 vaka şu ana kadar takip edildi, aktif olarak halen daha 580 vakamız var" diye konuştu.

Bakan yardımcısı İnce, Takip edilen vakalarla ilgili şu ana kadar olumsuz bir olay ile karşılaşılmadığını belirtti.

Elektronik kelepçe ile şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna mahkemenin belirlediği sınırdan daha fazla yaklaşması halinde izleme personeli en yakın kolluk birimine haber veriyor ve şiddet mağduru en kısa sürede güvenli bölgeye alınıyor. Elektronik kelepçe cihazına zarar verilmesi, ya da kullanımına engel olacak bir durum oluşturulması halinde ise bu durum tedbir kararı ihlali olarak kabul ediliyor.

Elektronik Kelepçe Uygulamasının ülke geneline yaygınlaştırılması çerçevesinde İçişleri Bakanlığı GAMER bünyesinde "Elektronik İzleme Merkezi" oluşturulmuştu.. Elektronik İzleme Merkezinde, izleme personeli tarafından hakkında elektronik kelepçe kullanma kararı bulunan şiddet uygulayanlar 7/24 takip ediliyor.

Bakanlıklar koordinasyonunda, hayata geçirilen, şiddetle mücadelede etkin bir yöntem olan Elektronik Kelepçe Uygulaması 5 yıl süren pilot uygulama döneminin ardından ülke genelinde 81 ilde yaygınlaştırıldı.