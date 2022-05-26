IŞİD lideri El -Kureyşi İstanbul'da yakalandı, Erdoğan açıklayacak! Üst düzey yetkililer de doğruladı

IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde konuyu kamuoyu ile paylaşılacağı öne sürüldü. Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkililer, haberi doğruladı.

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ABD Başkanı Joe Biden 3 Şubat 2022 günü yaptığı açıklamada, "Ordumuzun beceri ve cesareti sayesinde, IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’yi etkisiz hale getirdik" açıklamasıyla IŞİD liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Öldürülen Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi IŞİD'in son lideri olmuştu.

Operasyonu bizzat Zafer Aktaş yönetti!

OdaTV'nin haberine göre, IŞİD'in yeni lideri el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi. Emniyet güçleri, IŞİD'in yeni lideri el-Kureyşi'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Ebu Hasan el-Kureyşi'nin konumladığı evin günlerce takibe alındığı iddia edildi. Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yönettiği belirtildi.

ABD, 3 Şubat tarihinde IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’yi Türkiye sınırındaki bu evde öldürüldüğünü duyurmuştu.

Tek kurşun atmadan ele geçirildi

Haberde şu ifadeler yer aldı: "İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen hafta dünya çapında bir operasyona imza attı. Tek bir kurşun dahi atılmadan IŞİD'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi yakalandı.

MİT ve Emniyet birlikte sorguya aldı!

Büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilen operasyonun ardından IŞİD lideri, hem Terörle Mücadele hem de Milli İstihbarat Teşkilatından IŞİD uzmanı bir ekip tarafından sorgulanmaya başlandı. Sorgulamalar sonunda örgütün bilinmeyenlerine dair çok önemli bilgiler elde edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde açıklayacak

Türkiye'nin uluslararası alanda terörle mücadelesine dair çok önemli bir başlık maddesi haline gelecek olan IŞİD liderinin yakalanmasının ayrıntılarını ise önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak."