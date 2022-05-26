Merkez Bankası rezervleri yılbaşından bu yana en yüksek seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervleri 10 milyar doların da altına geriledi. Son 5 haftada düşüş 9,6 milyar dolara ulaştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde düşüş ivmesi 20 Mayıs haftasında da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta brüt rezerv 100,3 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 101,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervler ise 9,6 milyar dolarla Ocak ayının sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Swap hariç net rezervler geçen hafta eksi 55,1 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu veri eksi 52,2 milyar dolar olmuştu.

Rezervler açısından da takip edilen kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 874,8 milyar TL oldu. Önceki hafta bu hesaplarda 848,9 milyar TL birikmişti.

Yabancıların menkul kıymetlerden çıkış ivmesi de devam etti. 20 Mayıs haftasında yabancılar nette 603 milyon dolarlık hisse satarken, 67 milyon dolarlık da tahvil sattı.