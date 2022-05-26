Yusuf Halaçoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülhamit sözlerine cevap

Siyasette başlayan 2. Abdülhamit tartışması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülhamit'in 33 yıl boyunca toprak kaybetmediğini söylemesi üzerine Yusuf Halaçoğlu cevap verdi.

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Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sultan Abdülhamit'e yönelik "33 yıl Osmanlı’yı bir karış toprak kaybetmeden yönetmiştir” sözlerine tepki gösterdi. Halaçoğlu, "Aslında buna cevap vermek bile lüzumsuz, ama yanlışı da düzeltmek gerekir. Fakat asıl ona tamamen yanlış olan bu bilgiyi kim veriyorsa, acil uzaklaştırılmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da katıldığı gençlik buluşmasında Sultan Abdülhamit’e yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef almış ve “Abdülhamid Han hayatı boyunca, devrinin emperyalistleriyle ve onların içerideki maşalarıyla mücadele etmiş bir medeniyet sevdalısıdır. 33 yıl Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yönetmişti” ifadelerini kullanmıştı.

Cevap vermek bile lüzumsuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu'ndan tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Halaçoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı, Sultan Abdülhamid döneminde hiç toprak kaybedilmedi diyor. Aslında buna cevap vermek bile lüzumsuz, ama yanlışı da düzeltmek gerekir. Fakat asıl ona tamamen yanlış olan bu bilgiyi kim veriyorsa, acil uzaklaştırılmalı. Zira Abdülhamid döneminde 93 Osmanlı-Rus Savaşı olmuş, Ruslar Yeşilköy’e kadar gelmişler, bu savaşta Bulgaristan, Kars-Ardahan-Batum, Kıbrıs kaybedilmiş, Balkanlardan ve Kafkasya’dan büyük göçler meydana gelmiştir. 1897’de Tesalya, Girit elimizden çıkmıştır.

Mısır, Sırbistan ise yine bu dönemde kaybedilmiştir. Öte yandan en fazla kilise ve misyoner okulu onun döneminde açılmıştır. 33 senelik saltanatında donanma Haliç’te çürümeye terkedildi ve bunun sonucu, donanma olmayınca 1912’de Ege adalarının tümü kaybedildi. Dile kolay 33 senede liyakatli devlet adamı yetiştirilebilirdi. Bunlara karşılık modern okulların açılması, bazı yabancı desteğiyle alınan arazilerin devletleştirilmesi, devlete çeki-düzen verilmeye çalışması, modern anlamda eğitim kurumları kurulması gibi faydalı hizmetler de gerçekleştirdi.”

Birçok padişah gibi alkol kullanmıştır

“Abdülhamid batı müziğini seven, iyi bir marangoz olan, Latin alfabesine geçiş için çalışmalar yapan, vatansever bir şahsiyet” diyen Halaçoğlu, “Prens Sabahattin ve Ermenilerin birlikte çıkardıkları dergilere sansür uygulamıştır. Ancak Abdülhamid’in neden bu derece kutsallaştırıldığını anlamak mümkün değil. Halife unvanını kullandığı için mi? Ancak unutulmasın ki birçok padişah gibi o da alkol kullanmıştır. Şayet O çok iyi bir padişahsa, ondan sonra gelenler çok kötü padişahlardı demek gerekir. Osmanlı Devleti kendi tarihimizin bir parçasıdır ve acı da olsa gerçekleri dile getirmek zorundayız ki, tekrar aynı hatalara düşmeyelim” ifadelerini kullandı.