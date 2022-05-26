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Fatma Ceyhan kaç yaşında Cihangir Ceyhan ile evli olan Fatma Ceyhan kimdir?

Fatma Ceyhan kaç yaşında Cihangir Ceyhan ile evli olan Fatma Ceyhan kimdir?

Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri ile hayran kitlesini iyice genişleten Cihangir Ceyhan son günlerin merak edilen isimlerinden. Adana doğumlu olan Cihangir Ceyhan 33 yaşında. İlhan Cihangir adında henüz 1.5 yaşında bir oğlu olan Cihangir Ceyhan evli. Fatma Ceyhan ile evli olan ve karısını kameralardan uzak tutan Cihangir Ceyhan'ın eşi Fatma Ceyhan ne iş yapıyor, yaşı kaç?

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Çukur dizisinden sonra asıl sıçrayışını Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri ile yapan oyuncu Cihangir Ceyhan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda evli olduğunu hatta bir oğlunun olduğunu yaptığı paylaşımlardan sonra öğrendiğimiz Cihangir Ceyhan'ın eşi merak edildi. Fatma Ceyhan ile evli olan ve 1.5 yaşında İlhan Cihangir adında bir oğlu olan Cihangir Ceyhan aslen Adanalı ve 33 yaşında. Peki karısı Fatma Ceyhan kimdir, yaşı kaç, ne iş yapıyor?

Cihangir Ceyhan oğlunun doğum gününü böyle paylaşmış ve eşini ilk kez göstermişti.

İlhan Cihangir’imiz 1 yaşında 🧿 Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin 🙏🏻

Cihangir Ceyhan kimdir: 

ihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

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