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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dünyadaki en büyük sosyal ağ! Facebook'un kullanıcı sayısı belli oldu

Dünyadaki en büyük sosyal ağ! Facebook'un kullanıcı sayısı belli oldu

2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,93 milyar olurken, Facebook’un dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçtiği görüldü.

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Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,93 milyar olurken, dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçti.

Aktif kullanıcı sayısı ise son 30 gün içinde Facebook'a giriş yapmış kişilerden oluştu. Bunun yanı sıra Facebook kullanıcı sayısının 2008 yılından bugüne sürekli arttığı kaydedildi. Veriler pandemi döneminde sosyal ağların kullanımında artış olduğunu ortaya koyarken, geçen yılın ilk çeyreğindeki aktif Facebook kullanıcı sayısı da 2,85 milyar olarak kayıtlara geçti.

200 binden fazla haber çıkışı
Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği yazılı ve online medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı 200 binden fazla haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 40 bin 298 olarak kaydedilirken, ülkemizde de oldukça kullanımının yangın olduğu gözlendi. Diğer sosyal medya mecralarından Twitter 123 bin 802 haberle lider olurken, Youtube 39 bin 340 ve Instagram 40 bin 40 haberle en çok haber olan diğer mecralar oldu.

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