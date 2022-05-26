Ümit Özdağ'dan flaş SADAT ve Adnan Tanrıverdi iddiası! 'Beni AK Parti milletvekili sanıp anlattı'

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan SADAT ve SADAT'ın kurucusu emekli general Adnan Tanrıverdi ile ilgili 15 Temmuz iddiaları geldi. Özdağ, “Adnan Tanrıverdi, 15 Temmuz öncesi birliklerin ele geçirilmesiyle ilgili siviller tarafından çalışmalar yapıldığını, darbe girişimi gecesi birliklerin önüne kamyonların çekilmesini kendilerinin düzenlediğini anlattı” dedi.

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Ruhat Mengi'ye verdiği röportajda, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi ve SADAT'la ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi. Ümit Özdağ, Adnan Tanrıverdi ile uçakta yaşadıkları bir sohbeti de açıkladı. İşte Ümit Özdağ'ın ağzından uçakta yaşananlar:

- SADAT'la ilgili bir şey anlatacağım: Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere VIP'te oturuyorum, otobüse çağrıldık, otobüs kalktı, yanımda koruma polisi arkadaşla dururken Adnan Tanrıverdi geldi, ‘Merhaba’ dedim, o da ‘Merhaba’ dedi, sonra ben ona ‘Siz Özel Harp'teyken orada ‘isyan bastırma' ile ilgili bir bölüm vardı, o bölümün başındaydınız, 15 Temmuz gecesi askeri birliklerin önüne çekilen otobüs, kamyon vs'yi siz mi organize ettiniz’ dedim.

- Gülümsedi, kabul ederek başını salladı, sonra sohbet devam etti ve ‘Aslında askeri birlikleri ele geçirmekle ilgili daha önceden sivil insanlarla bir çalışmamız da vardı, bunu haber almışlar ve askeri birliklerin siviller tarafından ele geçirilmesini engellemeye yönelik bazı eğitimler yapılmış’ dedi, ben de ‘Allah Allah çok ilginç’ dedim, sonra ‘Çalışmalar devam ediyor mu’ diye sordum, ‘Ediyor’ dedi.

- ‘Silahlı çalışmalar var mı acaba bunun içinde’ dedim, ‘Zırhlı birliklerin durdurulmasıyla ilgili çalışmalar var’ dedi, bazı şeyler anlattı bunları şu aşamada paylaşmak istemiyorum.

- Uçakta ben 1-A'ya oturdum, o 1-F'ye oturdu, yerinden kalktı ve bana kartvizitini verdi ‘Cumhurbaşkanı Askeri Başdanışmanı’ yazıyor. O yerine oturduktan sonra ben de ayıp olmasın diye kalktım kendi kartımı ona verdim, karta baktı ve elini alnına götürerek ‘Aaa Ümit Özdağ’ diye bağırdı.”

Beni AK Parti'li vekil sanıp açık konuştu

"Beni bir AK Parti milletvekili zannederek bu kadar açık konuşmuş. Bu konuşmaları inkar ederse koruma polisi şahittir” diyen Özdağ, “Birliklerin önüne belediye kamyonlarının çekilmesini kendisi düzenlemiş ve öncesinde de birliklerin ele geçirilmesiyle ilgili siviller tarafından çalışmalar yapıldığını söyledi” diye konuştu.

“SADAT'a 50 bin lira ödedim ama değdi”

2017'de SADAT'la ilgili bir bilimsel makale yazdığını ve maddi-manevi tazminat talebiyle mahkemeye verildiğini anlatan Özdağ, “Esasen şirketlerin manevi tazminatı olmaz ama mahkeme maddi ve manevi tazminata hükmetti, üst mahkeme onayladı. 50 bin lira bunun için ödedim ama doğrusu SADAT'ı üzmeye değdi diye düşünüyorum. Bu arada bütün mahkeme sürecinde söylediklerimin hepsi bizzat SADAT Başkanı tarafından, hem de videolarla doğrulanmış olmasına rağmen hakimler böyle bir karar aldılar, şaşırtıcı değil” diye konuştu.