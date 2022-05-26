Ümit Özdağ: Süleyman Soylu'yu gördüğüm yerde döveceğim

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili skandal ifadeler geldi. Özdağ, "Karşılaştığımız ilk yerde Süleyman Soylu'yu döveceğim" derken, İçişleri Bakanlığı'nı basmaya gittiğinde de Soylu'ya vurma planı yaptığını söyledi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ilk karşılaştıkları yerde döveceğini söyledi. Sözcü'den Ruhat Mengi'ye röportaj veren Ümit Özdağ, içişleri Bakanlığı'nı basmaya gittiği günle ilgili olarak da "Soylu karşıma çıksaldı ona vuracaktım" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'ın Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik "Operasyon çocuğu, adam yerine koymam" sözleri için "Anadolu'da bu sözler için cinayet işlenir" sözle hatırlatılan Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Bülent Arınç haklı. Ben oraya kadar (İçişleri Bakanlığı) gittim. Süleyman'ı (Soylu) görsem dövecektim. Bakanlığın önüne çıksa ona vuracaktım yani. Onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım, haberi olsun."

Süleyman Soylu Ümit Özdağ için ne demişti? İçileri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında Ümit Özdağ için, "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullanmıştı.

İkimizden biri ölene kadar bu kavga sürecek

Soylu'nun kendisine yönelik sözleri için "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek" paylaşımı yaptı.

Özdağ bir gün sonra da İçişleri Bakanlığı'nın önüne gitmek için yola çıktı ancak TBMM önünde durduruldu. Bunun üzerine Özdağ, "Süleyman hadi kapının önüne gel korkak herif. Televizyona çıkıp küfretmek senin haddine mi hadi gel bakalım buraya. Geliyorum Süleyman bekle. Ben tek başıma geliyorum, Ümit Özdağ'dan bu kadar mı korkuyorsun?" diye bağırdı. Sonra da "Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek, ya sen özür dilersin milletin önünde ya da sonuna kadar bu iş devam eder" tehdidi savurdu.