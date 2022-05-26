BIST 2.424
DOLAR 16,39
EURO 17,60
ALTIN 972,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine polis baskını: Yüklü miktarda para ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine polis baskını: Yüklü miktarda para ele geçirildi

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak için İzmir'de barındıkları Gaybubet Evi olarak adlandırdıkları hücre evlerine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda, hedef 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi.

Abone ol

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY içerisinde görev yapan ve hakkında yakalama kararı olan örgüt mensuplarının, yakalanmamak için akrabalarından dahi gizledikleri, İzmir'de Gaybubet Evi olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıklarını belirledi.

Önceden belirlenen adreslere, polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirilirken, hedef 21 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Para, sahte kimlik ve dijital materyaller ele geçirildi
Öte yandan polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 450 Türk Lirası, 8 bin 900 Amerikan Doları, 4 bin 140 Euro ve 20 Pound ile 1 adet sahte kimlik, kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'nın Türkiye'ye gönderdiği çöp üç kat arttı! AB'nin çöp kutusu haline geldik
Avrupa'nın Türkiye'ye gönderdiği çöp üç kat arttı! AB'nin çöp kutusu haline geldik
Ceylan'ın oğlu Yiğitcan'ın babası kimdir imam nikahlı ikinci eşinden
Ceylan'ın oğlu Yiğitcan'ın babası kimdir imam nikahlı ikinci eşinden
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu! YouTuberlar da basit usulden faydalanacak
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu! YouTuberlar da basit usulden faydalanacak
Maymun çiçeği Türkiye'de paniği! Ellerinde ve vücudunda kabarcıklar var teste gönderildi
Maymun çiçeği Türkiye'de paniği! Ellerinde ve vücudunda kabarcıklar var teste gönderildi
Ceylan çocukları oğlu Yiğitcan'ın babası kimdir kızı Melodi'nin babası ilk eşi
Ceylan çocukları oğlu Yiğitcan'ın babası kimdir kızı Melodi'nin babası ilk eşi
Yükselen ev kiralarına e-devlet üzerinden çözüm İşte bakanlık toplantısında konuşulanlar
Yükselen ev kiralarına e-devlet üzerinden çözüm İşte bakanlık toplantısında konuşulanlar
Şarkıcı Ceylan evlilikleri kaç kere evlendi 2 evliliği hiç bilinmiyor
Şarkıcı Ceylan evlilikleri kaç kere evlendi 2 evliliği hiç bilinmiyor
Tonu 40 bin dolar 2022 sonunda Türkiye'de üretilecek Bandırma'da tesis kuruldu
Tonu 40 bin dolar 2022 sonunda Türkiye'de üretilecek Bandırma'da tesis kuruldu
Asker harekata hazırlanıyor Süleyman Şah Türbesi geri dönecek
Asker harekata hazırlanıyor Süleyman Şah Türbesi geri dönecek
3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Balık tutan kişi gördü korkunç
3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Balık tutan kişi gördü korkunç