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Yükselen ev kiralarına e-devlet üzerinden çözüm İşte bakanlık toplantısında konuşulanlar

Yükselen ev kiralarına e-devlet üzerinden çözüm İşte bakanlık toplantısında konuşulanlar

Kiralık ev fiyatlarının durdurulamaz yükselişine önlem almak amacıyla dört bakanlığın toplantısında konuşulan ilk tedbirler ortaya çıktı. Yapılacak adımların detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını Bakan Murat Kurum açıklamasında duyurmuştu.

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Yüksek konut kiralarına çözüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı’ndan bürokratlar bir araya gelmişti. Bakan Kurum, çalışmanın bir hafta on gün içinde bitirileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söylemişti.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, çalışmaya göre TÜİK’in aylık enflasyon hesabıyla belirlenen ve kiralara yapılabilecek azami zammı belirleyen oranların aşılmaması esas olacak.

Kiracılardan normalin üstünde ev kiraları talep eden ev sahipleri, kiracıları tarafından şikayet edilebilecek. Bunun için bir telefon hattı oluşturulması bekleniyor. Hat üzerinden ev sahipleri şikayet edilebilecek. Ayrıca kiracılar, hattın ucundaki uzmanlardan hukuki yardım da alabilecek.

Kiracılar, oturdukları eve en fazla ne kadar zam yapılabileceğini, kiraya istenilen zammı yapmazsa evden çıkmak zorunda kalıp kalmayacağını, yüksek kira talebine karşı ne yapabileceği konusunda buradan bilgi alacak. Benzer bir şikayet mekanizmasının e-devlet üzerinden de hayata geçmesi hedefleniyor.

Kiralara karşı önlem mekanizmasının Hazine ayağında ise vergi incelemesi  yapılacak. Ev sahiplerinin, gelirlerinin beyanname sınırını geçmesine rağmen kira gelirleri ile ilgili beyanname vermediğinin tespit edilmesi halinde, tahakkuk etmesi gereken vergilerin geriye dönük olarak tahsil edilmesi planlanıyor.

Yapılacak şikayet ve incelemeler sonucunda, aşırı kira artışı gibi sebeplerle kiracısını mağdur ettiği belirlenen ev sahipleri, takip altına alınacak.

Bu ev sahiplerinin şikayete konu olan ve diğer kiralık gayrimenkulleri, abonelik bilgileri üzerinden takip edilecek, kanun dışı kira uygulamalarına gidip gitmediği izlenecek.

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