İstanbul'da metro seferleri uzatıldı

İSTANBUL'da bugün Türkiye Kupası final heyecanı yaşanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki yapılacak maç nedeniyle bugün metro hatlarının saatleri uzatıldı.

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İstanbul'da metro seferleri Türkiye Kupası final müsabakası ve diğer etkinlikler nedeniyle bugün 02.00'ye kadar yapılacak.

Metro İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki Kayserispor-Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması ve şehirdeki diğer etkinlikler nedeniyle bugün seferlerin M1, M3 ve M9 hatlarında 01.00’e, M4 ve M5 hatlarında ise 02.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.