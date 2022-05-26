UEFA Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Feyenoord'u deviren Roma oldu! Mourinho tarihe geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma, Feyenoord'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. İtalya temsilcisi 1961 Fuar Şehirleri Kupası'nın ardından Avrupa arenasında ikinci kez mutlu sona ulaştı. 1970 UEFA Avrupa Kupası, 1974 ve 2002 UEFA Kupası'nın galibi Feyenoord ise Avrupa arenasındaki 4. şampiyonluk şansını değerlendiremedi.

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Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İtalya temsilcisi Roma ile Hollanda'nın Feyenoord takımı Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki finalde karşılaştı.

Orta saha mücadelesiyle başlayan mücadelede Roma ilk tehlikeli atağında golü buldu. 32. dakikada Mancini'nin orta sahadan ceza sahasına uzun ortasında Feyenoord savunmasının yaptığı kademe hatasını iyi değerlendiren Zaniolo, Feyenoord kalecisiyle karşı karşıya kaldı ve teknik bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0 Feyenoord'un kalan dakikalarda etkili bir atak geliştirememesinin ardından Roma ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Feyenoord, 47. ve 50. dakikalarda gole çok yaklaştı. Köşe vuruşu organizasyonunda milli oyuncu Orkun Kökçü'nün ceza sahası içine yerden ortasında ters bir vuruş gerçekleştiren Romalı Mancini'nin vuruşu direkten döndü. Pozisyonun devamında Feyenoordlu Til'in kaleye yakın mesafeden sert şutunu bu kez kaleci Patricio kurtardı. İkinci tehlikeli atakta ise Malacia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Patricio'nun müdahalesiyle direğe çarparak dışarı çıktı. Kalan dakikalarda iyi savunma yaparak rakibine önemli bir gol şansı tanımayan Roma finali 1-0 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.

Mourinho ilki başardı 1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa arenasında başarısı bulunmayan Roma, 61 yıl sonra ikinci kez mutlu sona ulaştı. Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ise UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupaya uzanan ilk çalıştırıcı oldu.

Roma: 1 - 0 :Feyenoord

Stat: Tiran Ulusal

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Mkhitaryan (Dk. 17 Oliveira), Cristante, Karsdorp (Dk. 89 Vina), Zalewski (Dk. 67 Spinazzola), Zaniolo (Dk. 67 Veretout), Pellegrini, Abraham (Dk. 89 Shomurodov)

Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner (Dk. 74 Pedersen), Senesi, Malacia (Dk. 88 Jahanbakhsh), Til (Dk. 59 Toornstra), Aursnes, Orkun Kökçü (Dk. 88 Walemark), Nelson (Dk. 74 Linssen), Sinisterra, Dessers

Gol: Dk. 32 Zaniolo (Roma)

Sarı kartlar: Dk. 25 Trauner (Feyenoord), Dk. 37 Pellegrini, Dk. 68 Zalewski, Dk. 84 Rui Patricio, Dk. 90+4 Spinazzola (Roma)