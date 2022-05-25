Obama'nın ekonomi başdanışmanından Türkiye uyarısı! 'Durum daha da kötü olacak'

ABD eski Başkanı Obama'nın ekonomi başdanışmanı Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jason Furman “Türkiye’nin faizleri artırması gerekiyor. Bu durum ötelenirse sorun daha da büyüyecektir” dedi.

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Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jason Furman Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’nda Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı. Küresel ekonomi için korkutucu zamanlardan geçildiğini söyleyen Furman “Çok fazla farklı şey aynı anda gerçekleşiyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa’yı çok etkiliyor. ABD’de de enflasyon etkili oluyor. Çin’in kapanması tüm dünyayı etkiliyor. Tüm bunlar çok belirsiz zamanlar oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin petrol fiyatlarıyla ilgili yapabileceği bir şey yok!

Türkiye'nin petrol fiyatlarıyla ilgili yapabileceği hiçbir şey olmadığını buna karşın ülke enflasyonunun büyük bir kısmının yerli politikalarından kaynaklandığını söyleyen Jason Furman “Türkiye’nin faizleri artırması gerekiyor” dedi.

Bu durum ötelenirse sorun daha da büyüyecektir

Furman “Türkiye diğer gelişmekte olan piyasalara kıyasla daha kötü bir durumda; çünkü kötü adımlar atıyor. Enflasyon yüksekken dramatik olarak faizleri indiriyor. Türkiye'de Merkez Bankası’nın TL’deki değer kaybının ve enflasyonun büyük bir problem olduğunu söylemesi ve yüksek faiz enflasyonu düşürür teorisiyle ilerlemesi gerekiyor. Bu durum ötelenirse sorun daha da büyüyecektir” açıklamalarında bulundu.

ABD, Rusya-Ukrayna savaşından çok etkilenmedi çünkü...

Yaklaşık olarak sekiz yıl Başkan Obama’ya ekonomik danışmanlık yapmış olan Furman “ABD diğer gelişmiş piyasalarla kıyaslandığında daha güçlü bir pozisyonda bulunuyor. Tükettiğimiz kadar petrol üretiyoruz. Doğalgaz üretimimiz de çok fazla. Bu yüzden Ukrayna’nın işgalinden dolayı oluşan durumdan izole olmuş durumdayız. Fakat enflasyon problemimiz var. ” değerlendirmesinde bulundu.

Furman “İşgücü piyasasında çok fazla açık pozisyon var. İnsanlar beklentilerini yeniden tanımlıyor. Evden çalışmak istiyorlar veya daha iyi maaşı olan bir iş istiyorlar. Bu zaman alacak bir süreç ve tabii ki yolda da zorluklar olacaktır” dedi.