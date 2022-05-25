Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoper Kim Min Jae askere gidiyor

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde hareketli günlerin yaşanması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı ve verim aldığı Güney Koreli stoper Kim Min Jae askere gidiyor.

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Fenerbahçe'de transfer olacağı yönünde iddialar bulunan Kim Min Jae ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ülkesi Güney Kore'ye gidecek olan futbolcunun askere alınacağı belirtildi.

25 yaşındaki oyuncunun Asya Oyunları'nda madalya kazanması dolayısıyla 2 yıla varan askerlik süresinin 3 haftaya düşeceği öğrenildi. Kim Min Jae, askerlik görevini yerine getirdikten sonra tatile çıkacak.

Güney Koreli futbolcu Fenerbahçe'de yeni hocanın belli olmasından sonra transferle ilgili durumunu da netleştirecek.