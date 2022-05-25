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Bakan Çavuşoğlu'nun İsrail ziyaretinde 'büyükelçi' kararı

Bakan Çavuşoğlu'nun İsrail ziyaretinde 'büyükelçi' kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Karşılıklı büyükelçi konusunu değerlendirme kararı aldık" dedi.

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Türkiye'den İsrail'e 15 yılın ardından dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüşen Bakan Çavuşoğlu düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Yair Lapid ile bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, "İki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek yol olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Karşılıklı büyükelçi ataması
Bakan Çavuşoğlu İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüşmesinin ardından karşılıklı büyükelçi atamasına ilişkin, "İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık" dedi.

Çavuşoğlu, Tel Aviv'de İsrail-Türkiye iş Konseyı üyeleriyle buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleri ile buluştu.

Programa, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra, İsrail-Türkiye İş Konseyi Başkanı Gad Şoşan, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Şekerci ve İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleri ile iş insanları katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İsrail arasında, Kovid-19 salgınının ilk döneminde 6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimin yaklaşık yüzde 30'luk bir artışla 2021'de 8 milyar doları aştığına dikkati çekti.

Nisan ayında Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na gidiş-dönüş uçuşların en çok yapıldığı yerin İstanbul olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Ancak yine de iş birliğimizi bir sonraki seviyeye taşıyabiliriz." dedi.

İki ülkedeki teknoloji sektörleri arasında "doğal sinerji kullanılması gerektiğini" vurgulayan Çavuşoğlu, İsrail ile teknoloji, enerji ve temiz enerji, tarım ve tarım teknolojileri, Türk şirketlerinin deneyimleriyle katkı sağlayabileceği inşaat sektöründe iş birliği alanları bulunduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, buradaki iş insanlara hitaben, "Türkiye-İsrail ilişkilerindeki iniş çıkışlara rağmen iş ilişkilerimiz her zaman güçlü kaldı. Bu, sizlerin emekleri ve Türkiye ile olan bağlarınız sayesinde böyle. İlişkilerimizde yeni bir sayfa ile iş topluluklarımız arasında daha fazla ortaklıkların oluşması için şartlar daha iyi durumda." diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetinin 5-8 Mart’ta İsrail’i ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 100 Türk firmasının yer aldığı TİM heyetinde 400'den fazla İsrailli firma ile 1000'i aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin güçlü ekonomisi, gelişmiş altyapısı ve nitelikli işgücü tüm potansiyel yatırımcılar için caziptir. Mesajlarımızı İsrail iş çevrelerine ileteceğiniz konusunda size güveniyoruz." dedi.

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