HDP'den muhalefete çağrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası tutuştular

Terör örgütü PKK/YPG'nin siyasi kolu gibi hareket eden Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan harekat öncesi adeta tutuşmuş durumda.

Abone ol

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan sınır ötesi harekat ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sınır güvenliği için yapacağı harekata karşı çıkan HDP'li Sancar, muhalefete de çağrıda bulunarak, "Harekata karşı durun" mesajını verdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin siyasi kolu gibi hareket eden HDP'nin teröristlere yönelik yapılacak operasyona karşı çıkması tepkiyle karşılanırken Mithat Sancar'ın sitemli bir tavırla muhalefete yaptığı, "Harekata karşı durun" çağrısına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve diğer muhalefet partilerinin vereceği tepki merak konusu oldu.