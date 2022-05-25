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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'i Külliye'de ağırladı.

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Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid'i yenerek üst üste ikinci şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'yi sevince boğan bu başarının ardından şampiyon takım yurda döndü.

Şampiyonlardan Erdoğan'a ziyaret
İki kupasını da alan şampiyonlar; yönetim, teknik kadro ve oyuncuları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Erdoğan, kendisine imzalı forma ve basketbol topu hedi eden takım ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Erdoğan kalabalık heyeti kabulunde oyuncular ve teknik heyetle sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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