Tedavide umut ışığı! Kanser öldürücü virüs ilk defa bir insana enjekte edildi

Hayvanlar üzerinde yapılan başarılı testler sonucunda kolon, akciğer, meme, yumurtalık ve pankreas tümörlerini küçülttüğü gözlemlenen 'kanser öldürücü virüs' ilk defa bir insan hastaya da enjekte edildi.

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Bilim insanları hayvanlardaki katı tümörleri küçülten kanser öldürücü virüsü ilk kez insan hastaya enjekte etti.

Bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçiren yeni tedavilerde uzmanlaşmış bir şirket olan Avustralya merkezli Imugene Limited tarafından geliştirilen projede CF33-hNIS (Vaxinia) olarak bilinen bir virüs kullanılıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre söz konusu virüs sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerini enfekte etmek ve öldürmek için genetik olarak tasarlandı.