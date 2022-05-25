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Ayasofya'da tepki çeken görüntüyle ilgili gerçek ortaya çıktı! Meğer o iki kadın...

Ayasofya'da tepki çeken görüntüyle ilgili gerçek ortaya çıktı! Meğer o iki kadın...

86 yılın ardından ibadete açılan Ayasofya'da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Ellerinde poşet olan kadınların duvarlardan parçalar koparıp poşete doldurduğu iddia edildi. Mermerleri tahrip edip tozlarını poşetlere koyan ziyaretçilerin Hristiyan turistler olduğu ortaya çıktı.

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2020 yılında 86 yılın ardından tekrar ibadete açılan İstanbul'un tarihi yapılarından Ayasofya'dan tepki çeken bir görüntü geldi. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Ayasofya duvarlarından parçalar koparıp poşete dolduran kişilerin fotoğrafı paylaşıldı.

Cami olmasını istemeyenler fırsata çevirdi
Bir sosyal medya kullanıcısının, "Duvarları zarar görür diye flaşlı fotoğraf dahi çekilemezdi bir zamanlar. Şimdi hatıra diye parçalar kırılıp torbalara dolduruluyor duvarlarından" notuyla paylaştığı fotoğraf Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı olan kesim tarafından bolca paylaşım aldı. "Ayasofya müze olmalıdır" diyerek imza kampanyası başlatan sosyal medya kullanıcılarına muhalif basın da destek verdi.

Tahrip edenler Hristiyan çıktı
Gelişmelerin ardından Ayasofya'nın mermerlerini tahrip edip tozlarını poşetlere koyan ziyaretçilerin Hristiyan turistler olduğu açıklandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan mimar Seda Özen Bilgili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıvayı kutsal sayarak parça alıp götürenler yabancı (Ortodoks) misafirler. Araştırılırsa da çıkacaktır. Geçmişte turistler mozaiklerden hatıra alırlardı" dedi.

(YENİ ŞAFAK)

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