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Pençe-Şimşek bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" denildi.

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