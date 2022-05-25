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AK Parti'den asgari ücrete Temmuz'da ek zam açıklaması! Bakanlar çalışıyor

AK Parti'den asgari ücrete Temmuz'da ek zam açıklaması! Bakanlar çalışıyor

ASGARİ ücret zamlar ve hayat pahalılığı karşısında eridi. Ek zam talepleriyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, asgari ücrete ara zam konusunda flaş bir açıklama yaptı. NTV canlı yayınında soruları cevaplayan Kandemir, "Dünyada yaşanan bir kriz var pandemi sonrası dünyasında yanı başımızda devam etmekte olan bir savaş var. Dünyada hemen hemen bütün ülkeler enflasyonla mücadele etme gayreti içerisindeler. Hükümetimiz ciddi adımlar atıyor atmaya devam ediyor." dedi.

Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak
Vatandaşın da enflasyon sorununun Türkiye'ye özel bir ssorun olmadığını gördüğünü ifade eden Kandemir, "Mücadeleye devam edeceğiz. Attığımız adımların etkisini de görüyoruz sokakta. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak. Yaz süresi içerisinde de bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda iyileşme olacak" dedi.

Asgari ücrete Temmuz'da ek zam var mı?
Erkan Kandemir, asgari ücrete ara zam sorusuna ise, "Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa o problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar" yanıtını verdi. İşte Erkan Kandemir'in Temmuz'da ek zamla ilgili o sözleri:

- Esasında rutini içerisinde devam eden bir çalışma zaten derde deva olacak bir çalışma. Ama bunun dışında ekstra önlem alınması gerekiyorsa bununla alakalı da ilgili bakanlarımız çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar.

- Cumhurbaşkanımıza arz ettiler, arz ediyorlar. Bir yol haritası üzerinde mutlaka çalışılıyor. Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bu problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar.

- Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları bunları hep beraber göreceğiz. Fakat bunu yaparken popülist bir söylemin içerisine girmeyi de doğru bulmuyoruz. AK Parti milletine uzun vadede bedel ödetecek hiçbir şeyi yapmamakla zaten istikrarı sağlamış bir siyasi hareket.

- Bunun bir dengesi var o denge içerisinde hükümet olmanın gereğini de yerine getirerek adımlar atmaya devam edeceğiz.

Kira düzenlemesiyle ilgili bakanlar açıklama yapacak
Kandemir, yüksek kira artışlarıyla ilgili de bakanların yol haritasını açıklayacaklarını söyledi. Kandemir, "Fahiş kira artışları son dönemde en sık önümüze gelen meselelerden bir tanesi. İlgili bakanlarımız dün bir çalışma yaptılar bir yol haritası çıkardılar. Mutlaka bir adım atılması gerektiğini görüyoruz. Bakanlarımız bir yol haritasını kısa süre içerinde açıklayacaklar" dedi.

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