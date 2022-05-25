Ümit Özdağ trollendi! 'Askıda özsavunma' kampanyasını gerçek sandı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bir sosyal medya kullanıcısının 'askıda ekmek' 'askıda fatura' gibi kampanyalara gönderme yaparak 'askıda öz savunma' kampanyası başlattıkları mesajını gerçek sanarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi.

Bir Twitter kullanıcısının esprili bir şekilde ‘kadınlar için askıda öz savunma’ projesini anlattığı paylaşım serisini alıntılayan Ümit Özdağ, “İstanbul’da kendilerini yollarda yürürken, metro/ otobüste giderken, asansörde iner çıkarken güvende hissetmeyen kadınların özsavunması için değişik ürünlere ulaşmaları için dayanışma başlatılmış. Süleyman Soylu, tik tokçuları, kadınlar kendilerini savunuyor” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın alıntı yaptığı hesap:

Troll çıktı hesabı değiştirdi

Ümit Özdağ’ın alıntı yaptığı “İlhamiAbi” adlı hesap, bu paylaşımdan sonra hesabını kapattı. Farklı bir kullanıcı adı ile başka bir hesap açtı.

İşte Ümit Özdağ’ın trollendiği o paylaşımlar: