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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği için flaş açıklama! Yeni pandemi mi olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği için flaş açıklama! Yeni pandemi mi olacak?

Hızla ilerleyen maymun çiçeği vakaları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Dünyanın pek çok yerinde görülmeye başlanan ve bazı ülkelerin aşı stoklamaya başladığı virüsle ilgili pandemi endişesi hakim...

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Maymun çiçeği vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini belirten Bakan Koca, "Olduğunda açıklarız" dedi.

Bakan Koca "Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok. Gereksiz bir tedirginlik oluşturmamalı. Hastalığın ppandemiye sebep olacağına inanmıyorum" dedi.

Çiçek aşısı etkin
Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Koca, "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu biliyoruz.

Maymun çiçeği belirtileri
Hastalığın kuluçka süresi de denilen enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan süre genellikle 6-13 gün olarak belirlendi. Ancak 5-21 gün olarak da değişebiliyor.

Hastalığın belirtileri iki döneme ayrılabilir:
-Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

-Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Döküntüler genelde yüzde başlayıp (vakaların %95'inde) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva ile birlikte kornea da (%20) etkilenir. Döküntü, ardışık olarak maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru değişiklik gösterir.

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