Amerikanın gözde yatırımcısı Mariana Morais uluslararası Over The Top SEO yatırımlarıyla dünya gündeminde!

Amerika'da gündemden düşmeyen gözde yatırımcı Mariana Morais hakkında oldukça konuşulmakta. Uluslararası olan Over The Top SEO şirketi, tüm yatırımcıların gözdesi olan dijital bir şirket olduğunu biliyoruz.

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Öncelikle kariyerine Instagram modelliğiyle başlayan Mariana Morais'in böylesine büyük bir şirkete yatırım yapacağı duyulduğunda oldukça eleştiri toplamıştı. Sevenleri tarafından destek görse de eleştirilerin hedefinde olmak canını oldukça sıkıyordu. ''Bir Instagram modelinin ne kadar yatırımcı zekası olabilir?'' yönünde topa tutulduktan sonra ardından yaşı yönünde eleştirilere maruz kaldı.

1997 doğumlu olan genç girişimci yaptığı girişimlerin en başta ciddiye alınmadığından bahsetti. Genç yaşta bu kadar yüksek yatırımlarla başlamak risk olarak görüldüğünden, azınlık tarafından motivasyon kaybına uğratılmaya çalışıldığından bahsediyor. Onu destekleyen insanlardan güç aldığını ve bu güçle birlikte kendini geliştirerek en iyi kararları verdiğini düşünen Morais, sevenlerinin desteğini asla unutmamışa benziyor.

Tüm bu eleştirilerden sonra bir kadın girişimci olmanın toplum tarafından desteklenmediğine değinen Morais, şimdiki ve bundan sonraki girişimlerinde kadınlara destek olacağından söz ediyor. Kadınların, en az erkekler kadar her şeyi yapabileceğini, olayın cinsiyetten ziyade akılda bittiğini savunan Morais, en iyi örneğin kendisi olarak görülmesini istiyor. Kadın girişimcilere, erkek girişimcilere yapıldığı kadar destek verilmesi yönünde ısrarcı olan Morais, toplumsal olan bu soruna değinmek istiyor. Başarısının yalnızca kendine değil tüm kadınlara ait olduğunu ve kadın girişimcilerin isterlerse alanlarında ne kadar başarılı olabileceği yönünde destekleyici konuşmalara sahip.