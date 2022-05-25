AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çok sert tepki gösterdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısı ve ardından yaptığı yayındaki sözlerine AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.

Çelik " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye’ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye’ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar." dedi.

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