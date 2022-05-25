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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çok sert tepki gösterdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısı ve ardından yaptığı yayındaki sözlerine AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. 

Çelik " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye’ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye’ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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