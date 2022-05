KPSS başvuru ücreti kaç para 2022 ödemeler hangi bankaya yapılacak?

Kamuda memur olarak görev almak isteyen vatandaşların beklediği 2022 KPSS lisans başvurusu işlemleri 24 Mayıs'ta başladı. KPSS lisans başvuruları 6 Haziran'a kadar devam edecek. KPSS lisans başvurusu için sınav ödemesi oturuma göre farklılık gösterecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 80 lira, ÖABT için 115 lira, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için 115 lira olacak. Peki KPSS sınav başvuru ücreti hangi bankaya ödenecek?

Hayali kamuda çalışmak olan binlerce vatandaşın beklediği KPSS lisans başvuruları başladı. KPSS lisans başvuruları bugün, yani 24 Mayıs'ta başladı ve 6 Haziran'a kadar devam edecek. 2022 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz, KPSS alan bilgisi sınavları ise 3 oturum şeklinde 6-7-14 Ağustos'ta yapılacak. Peki KPSS lisans başvuru ücreti kaç para olacak, ödemeler hangi bankaya yapılacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

KPSS 2022 takvimi:

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz,

KPSS Alan Bilgisi

1. gün sınavı: 6 Ağustos

2.gün sınavı: 7 Ağustos

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos

KPSS Önlisans

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS başvuru ücreti ne kadar:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.