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Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Çağrınızı duyduk

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Çağrınızı duyduk

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV üzerinden dile getirdiği iddialar üzerine belediyelere yurt çağrısı yapmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ses getiren videosunda belediyelere yaptığı “öğrenci yurdu” çağrısı ile ilgili açıklama yaparak “Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt verdi. 

İmamoğlu şunları söyledi:
“Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık.

Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB'ye kazandırdık. 2022'de 2 bin, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız.

İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz.@kilicdarogluk” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün grup toplantısındaki konuşmasında, “Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla, yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu akşam ben 22.00’de bir skandalı açıklayacağım. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim” demiş ve saat 22.00'da sosyal medya hesabından video paylaşarak önemli açıklamalar yapmıştı.

Kılıçdaroğlu “Bir vakıf kurduruyorlar Amerika’da. Paravan bir vakıf. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait” demişti.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ismini paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu videoda  belediyelere de seslenerek “Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın. Onlar masum, onlar suçsuz” demişti.

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