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LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor! 26 Mayıs 2022 zamlı LPG benzin ve motorin fiyatları

LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor! 26 Mayıs 2022 zamlı LPG benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt zamlarının son halkası olarak LPG'ye bu gece yarısından itibaren 36 kuruş zam geliyor. Benzin ve motorin fiyatlarında zam var mı?.. Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?..

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısı otogaza (LPG) zam geliyor

Gece yarısı LPG 36 kuruş zamlanacak
26.05.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere otogazda 36 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı
Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

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